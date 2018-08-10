Группа компаний UkrLandFarming убрала 95% площадей под озимой пшеницей, собрав 400 тысяч тонн урожая

Средняя урожайность составила 50 ц/га, а максимальная – 58 ц/га.

Несмотря на июльские дожди, которые значительно задержали процесс уборки, группа компаний UkrLandFarming убрала 95% площадей под озимой пшеницей при средней урожайности 50 ц/га, сообщила журналистам операционный директор Группы компаний UkrLandFarming Галина Ковток.

«Июльские дожди в период сбора препятствовали сбору урожая. Спасла ситуацию собственная элеваторная система UkrLandFarming, мощностью 2,6 миллиона тонн одновременного хранения. Хотя погода и корректировала сроки жатвы, но по состоянию на 9 августа уже обмолочено 95% озимой пшеницы» - отметила Ковток.

Как сообщила УНИАН пресс-служба, всего в этом году было собрано более 400 тысяч тонн зерна нового урожая.

При этом, по словам директора департамента растениеводства Группы компаний UkrLandFarming Владислава Тютюнника, отсутствие дождей в апреле и мае на большинстве территорий существенно повлияла на формирование урожая озимых культур.

«Средняя урожайность озимой пшеницы в Украине по состоянию на 8 августа составила 3,48 т/га. Вместе с тем, большинство кластеров UkrLandFarming показали урожайность выше средней по Украине. Лучший показатель у Центрального и Северного кластера группы – 5,77 т/га, в тройку лидеров входит также Восточный кластер с урожайностью 5,25 т/га», - сообщил директор департамента растениеводства Группы компаний UkrLandFarming.

Как отметили в компании, уборку ранних зерновых планируют завершить через две недели.

Одновременно продолжается посев озимого рапса, которым засеяно уже более 50% запланированных площадей по всем кластерам Группы компаний.

Группа компаний UkrLandFarming была основана в 2007 г. Земельный банк UkrLandFarming — 570 тысяч га. Компания производит зерно, сахар, мясо, сырое молоко, кожу, яйца и яичные продукты. UkrLandFarming управляет одной из наиболее мощных в Украине сетью современных элеваторных комплексов, два из которых самые большие в Евразии – 2,6 миллиона тонн. Компания экспортирует продукцию в 40 стран мира, среди ее клиентов такие глобальные корпорации как Bunge, Cargill, Glencore, Wilmar, Kernel и другие.