Птицефабрика «Чернобаевская» не причастна к экологической проблеме на Херсонщине – журналистское расследование

Выяснилось, что куриный помет, который фабрика продает фермерам, те используют по собственному усмотрению. Также называют и другие возможные причины неприятного запаха в окрестностях Херсона.

Журналисты телеканала «Интер» попытались установить, кто же на самом деле виноват в экологической проблеме сел Музыковка, Чернобаевка и Восточное, что вблизи Херсона.

Чиновники, экологи и представители других служб без проведения соответствующих исследований обвинили в распространении неприятного запаха птицефабрику. Та, в свою очередь, заявляет, что соблюдает закон о защите окружающей среды и предоставила всю необходимую информацию контролирующим органам.

Больше половины отходов птицефабрики, которая является филиалом агрохолдинга «Авангард», перерабатывают на заводе по производству биогаза, остальное продают фермерам как удобрение. Там отмечают: вместе с куриным пометом предоставляют инструкцию по его правильному использованию.

Помет в селе Музыковка действительно с птицефабрики, однако на предприятии считают обвинения в свой адрес несостоятельными и надуманными.

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«Мы не отказываемся от помета и никогда такой вопрос не поднимали, - говорит директор филиала «Чернобаевская» Андрей Чирков. - Есть заключенный договор с фермерскими хозяйствами. Есть соглашения, в которых определено, что они, убирая навоз, получают инструкцию по его внесению и соответственно далее они несут ответственность».

Журналисты выяснили, что поля, с которых воняет, обрабатывает фермерское хозяйство «Сапфир агро». Это одно из предприятий, с которым птицефабрика заключила договор на поставку помета. Однако к журналистам никто из представителей фермерского хозяйства не вышел. Отказались комментировать ситуацию на камеру и в Музиковском сельсовете. Там лишь сообщили: фермеры действительно пользуются народным способом удобрения почвы.

Насколько он безопасен, теперь выясняют экологи и Госпотребслужба. Пока что полученные результаты исследований воздуха, которые предоставил местный Гидрометцентр. Согласно ним, загрязнений биологического характера не выявлено.

Нельзя исключать и другие версии, почему в воздухе в Херсоне может быть неприятный запах - работа канализации, например. Необходимо провести тщательные исследования.