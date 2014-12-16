Правоохранители не реагируют на то, что государство несет убытки в спиртовой отрасли - «Укрспирт»

Об этом во время пресс-конференции рассказал руководитель пресс-службы ГП «Укрспирт» Максим Заглоцкий.

С момента смены власти в стране предприятием «Укрспирт» в бюджет было направлено почти в десять раз больше денег, чем во времена Януковича. Новое руководство «Укрспирта» за полгода навело порядок в отрасли, благодаря успешному ведению хозяйственной и финансовой деятельности, - отмечает пресс-секретарь предприятия.

Зато руководители Зирненского и Шпаневского спиртзаводов сознательно доводят до банкротства предприятия, производя «левый» спирт.

«Бывшие директора спиртзаводов де-факто были их владельцами. Вся выгода от производства спирта шла непосредственно им. Ряд этих заводов никак не присоединятся к ГП «Укрспирт». До нас дошла информация, что на Зирненськом и Шпаневськом предприятиях нелегально производится спирт. С 2012 года эти предприятия не имеют права выпускать эту продукцию. Соответственно вся неконтролируемая прибыль предприятий ложился в карманы их руководителей», - рассказал Максим Заглоцький.

На пресс-конференции также отметили, что государство благодаря незаконной деятельности недополучило колоссальных прибылей.

«Эти деньги должны были бы пойти на социальные программы и поддержку наших военных на Востоке», - говорят в ГП «Укрспирт».

Напомним, что поступления от ГП “Укрспирт” в бюджет на выполнение государственной программы на поддержку армии (Закон Украины от 08.04.2014 № 1190 - VII) в течение 9 мес. 2014 года составили сумму в около полумиллиона грн. Также для нужд армии уже передано более 20 единиц грузовых автомобилей. Всего же планируется передать для нужд армии более 60 единиц грузового транспорта с дополнительным оборудованием на сумму свыше 400 тыс. грн. 15 октября 2014 года ГП «Укрспирт» получило благодарность от Начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерала-полковника Муженко В.В. за помощь силам АТО.