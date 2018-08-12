Экспорт вырос втрое: какие страны покупают украинские яблоки

18:32, 12 августа 2018
Агро
201 0
Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеМинагропрод и зернотрейдеры согласовали объем экспорта пшеницы

Об этом сообщает Правительственный портал на своей странице в Facebook.

Как отмечается, на экспорт ушло 40,9 тыс. тонн яблок. Тогда как в сезоне 2016/17 экспорт яблок составил всего 12,8 тыс. тонн.

"Больше всего украинских яблок на сегодняшний день вывозят в Беларусь, Молдову и Австрию", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, украинские агропредприятия в 2018 году, по предварительным прогнозам, получат урожай фруктов и ягод на уровне 400-500 тыс. тонн, что на 10-30% больше, чем в 2017 году.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #агроэкспорт#яблоки