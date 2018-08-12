Экспорт вырос втрое: какие страны покупают украинские яблоки
18:32, 12 августа 2018Агро
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Больше всего украинских яблок вывозят в Беларусь, Молдову и Австрию.
Иллюстрация REUTERS
В сезоне 2017-2018 годов Украина экспортировала в 3,2 раза больше яблок, чем в прошлом году.
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Об этом сообщает Правительственный портал на своей странице в Facebook.
Как отмечается, на экспорт ушло 40,9 тыс. тонн яблок. Тогда как в сезоне 2016/17 экспорт яблок составил всего 12,8 тыс. тонн.
"Больше всего украинских яблок на сегодняшний день вывозят в Беларусь, Молдову и Австрию", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, украинские агропредприятия в 2018 году, по предварительным прогнозам, получат урожай фруктов и ягод на уровне 400-500 тыс. тонн, что на 10-30% больше, чем в 2017 году.
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