Экспорт вырос втрое: какие страны покупают украинские яблоки

Больше всего украинских яблок вывозят в Беларусь, Молдову и Австрию.

В сезоне 2017-2018 годов Украина экспортировала в 3,2 раза больше яблок, чем в прошлом году.

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Об этом сообщает Правительственный портал на своей странице в Facebook.

Как отмечается, на экспорт ушло 40,9 тыс. тонн яблок. Тогда как в сезоне 2016/17 экспорт яблок составил всего 12,8 тыс. тонн.

"Больше всего украинских яблок на сегодняшний день вывозят в Беларусь, Молдову и Австрию", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, украинские агропредприятия в 2018 году, по предварительным прогнозам, получат урожай фруктов и ягод на уровне 400-500 тыс. тонн, что на 10-30% больше, чем в 2017 году.