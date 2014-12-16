Минагропрод уволил главу Государственной зерновой корпорации

Министерство аграрной политики и продовольствия 15 декабря уволило с должности главы правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ) Петра Вовчука, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минагропрод назначил исполняющим обязанности и первым заместителем председателя правления ГПЗКУ Валерия Томиленко.

Ранее Томиленко занимал должность заместителя директора группы компаний «Сельхозпродукт», а также возглавлял компанию «Нидера-Украина».

Как сообщал УНИАН, Минагропрод назначил Вовчука главой правления ГПЗКУ в марте текущего года. Ранее Вовчук работал заместителем главы правления обанкротившегося государственного оператора зернового рынка «Хлеб Украины» и заместителем директора «Агрофирмы АВИС».

Справка УНИАН. ГПЗКУ – вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 55 филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3,75 млн тонн сельхозкультур, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов – около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.