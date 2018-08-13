Украина увеличила экспорт мяса птицы на четверть: список стран-покупателей

За первые шесть месяцев 2018 года больше всего продукции мяса птицы закупили Нидерланды – 21%.

Украинские аграрии в І полугодии 2018 года увеличили экспорт мяса птицы на 23%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. – до 241 млн долл., сообщила пресс-служба Национального научного центра «Институт аграрной экономики» со ссылкой на директора института Николая Пугачева.

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«Характерной чертой І полугодия 2018 года стал рост стоимости и объемов экспортных поставок мяса птицы. Стоимость увеличилась почти на четверть (+23%) – со 196 млн долл. до 241 млн долл. при росте объемов экспорта мяса птицы со 147 тыс. т до 152 тыс. т.», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в I полугодии 2018 года экспорт продукции мясной группы увеличился против января-июня 2017 года до 304 млн долл. США с 265 млн долл. США – более чем на 14%.

По словам эксперта, положительных сдвигов в экспорте мяса и субпродуктов удалось достичь благодаря продолжающейся широкой географической диверсификации и закреплению на новых рынках после потери российского.

В сообщении также говорится, что за первые шесть месяцев 2018 года больше всего продукции мяса птицы закупили Нидерланды – 21%. Закупают украинское мясо также Словакия (9,6%), Ирак (8,2%), Беларусь (7,7%), Германия (6,1%), Азербайджан (5,5%) и Гонконг (4,5% ). Совокупно доля этих стран составляет около 63% экспорта украинской мясопродукции, отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной фискальной службы, Украина в 2017 году экспортировала 271,32 тыс. тонн мяса птицы на сумму 389,64 млн долл.