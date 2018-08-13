В Козове прошел конкурс красоты среди коз (фото, видео)

Хозяева самых красивых коз получили денежные награды с условием потратить их исключительно на сено.

В Козове Тернопольской области прошел "Коза-фест". В рамках фестиваля состоялся парад коз, конкурс красоты среди коз, праздничная молитва и концерт.

Как сообщает ТСН, хозяева нарядили домашних любимиц в юбки, бусы и цветастые венки. Титул самой красивой получили сразу несколько участниц конкурса. Их хозяева получили денежные награды, с условием потратить их исключительно на сено.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одесской области состоялся чемпионат по скоростной стрижке овец.