В Козове прошел конкурс красоты среди коз (фото, видео)
12:06, 13 августа 2018Агро
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Хозяева самых красивых коз получили денежные награды с условием потратить их исключительно на сено.
Козы показали себя во всей красе / Фото УНИАН
В Козове Тернопольской области прошел "Коза-фест". В рамках фестиваля состоялся парад коз, конкурс красоты среди коз, праздничная молитва и концерт.
На Тернопольщине устроили конкурс красоты среди коз
Как сообщает ТСН, хозяева нарядили домашних любимиц в юбки, бусы и цветастые венки. Титул самой красивой получили сразу несколько участниц конкурса. Их хозяева получили денежные награды, с условием потратить их исключительно на сено.
Как сообщал УНИАН, ранее в Одесской области состоялся чемпионат по скоростной стрижке овец.
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