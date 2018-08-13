Украинские аграрии уже намолотили 33 миллиона тонн зерна

Средняя урожайность зерновых составляет 34,6 ц/га.

Украинские аграрии по состоянию на 13 августа намолотили 33 млн тонн зерна с площади 9,5 млн га, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В частности, аграрии собрали озимой пшеницы 23,9 млн тонн с площади 6,3 млн га, или 99% к прогнозу; яровой пшеницы – 519 тыс. тонн с площади 146 тыс. га, или 74% к прогнозу; озимого ячменя – 3,1 млн тонн с площади 871 тыс. га, или 99,9% к прогнозу; ярового ячменя – 4 млн тонн с площади 1,5 млн га, или 92% к прогнозу; гороха – 771 тыс. тонн с площади 419 тыс. га, или 96% к прогнозу.

Средняя урожайность зерновых составляет 34,6 ц/га.

Также собрано 351 тыс. тонн ржи с 131 тыс. га (88% к прогнозу) при урожайности 26,8 ц/га и 301 тыс. тонн овса со 127 тыс. га (64%) при урожайности 23,7 ц/га.

Кроме того, намолочено 2,5 млн тонн озимого рапса с 967 тыс. га (99%) при урожайности 26,4 ц/га и 61 тыс. тонн ярового рапса с 29 тыс. га (44%) при урожайности 20,9 ц/га.

Как сообщал УНИАН, Минагропрод сохранил прогноз урожая зерновых в 2018 году на уровне 60 млн тонн.

В то же время, 3 августа Минагропрод увеличил прогноз урожая пшеницы с 23 до 24 млн тонн.

Также эксперты прогнозируют рост урожая зерновых до 64,5-65 млн тонн за счет увеличения урожая поздних зерновых из-за затяжных дождей в июле.

Согласно данным Государственной службы статистики, урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2017 году уменьшился на 7,3% по сравнению с 2016 годом и составил 61,3 млн тонн.