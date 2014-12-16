Сельхозпродукция в Украине подорожала на 21%

Средние цены реализации аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями по итогам января-ноября текущего года выросли на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, продукция растениеводства за указанный период подорожала на 23,9%. В частности, стоимость зерновых культур в январе-ноябре выросла на 32,5%, подсолнечника – на 22,3%, сои – на 27%, а рапса – на 34,6%. При этом объем реализации растениеводческой продукции за 11 месяцев этого года вырос на 14%.

По данным Госстата, средние цены на животноводческую продукцию в стране за указанный период выросли на 18,6%. Скот и птица (в живом весе) по итогам 11 месяцев подорожали на 22,5%, молоко – на 7,2%, яйца – на 17,2%.

Объем реализации продукции животноводства в январе-ноябре вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9%.

Читайте такжеИз-за подорожания коммуналки инфляция в Украине ускорилась до 21%

Как сообщал УНИАН, средние цены реализации сельхозпродукции в Украине в первом полугодии 2014 года выросли на 5,2%, в том числе на продукцию животноводства – на 10,9%. Растениеводческая продукция в стране в первом полугодии подешевела на 1,7%.