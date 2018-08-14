UkrLandFarming наращивает поголовье КРС

На одной из животноводческих ферм СООО «Раковщинское» (Овручский р-н, Житомирская обл.), которое входит в кластер «Полесье» ГК UkrLandFarming, проводятся завершающие работы на новой откормочной площадке для содержания 700 голов бычков.

Об этом сообщил AgroPortal.ua директор по животноводству кластера «Полесье» Николай Лучко.

В планах предприятия также улучшить условия содержания в уже имеющихся стадах, установить на всей ферме механизированную раздачу кормов и постепенно наращивать маточное поголовье до 500 голов.

«Это одна из мясотоварных ферм агрохолдинга UkrLandFarming, которая специализируется на выращивании украинской мясной породы. Сейчас здесь содержится около 350 коров, из них 43 — нетелей, 98 бычков и 110 телок этого года. Третий год мы оставляем телят для разведения, ведь планируем маточное поголовье увеличить до 500 голов. Параллельно, все это время, мы также завозим нетелей из-за рубежа», — рассказывает Николай Лучко.

По его словам, увеличение маточного поголовья — достаточно долгий процесс и требует значительного капиталовложения, поэтому до периода получения прибыли должно пройти время.

«Пока мы развиваемся, наращиваем поголовье и улучшаем условия содержания на этой ферме. В общем, чтобы выйти на прибыльный животноводческий комплекс, нам нужно еще поработать 2-3 года. Пока на этой ферме мы только доходим в рентабельности до нулевой ставки, но в целом по кластеру рентабельность в животноводстве составляет 40%», — отмечает Николай Лучко.

По его словам, в СООО «Раковщинское» прежде всего сосредоточены на показателях качества поголовья. Как доказательство тому — на ферме бычки украинской мясной породы дают 450 кг, то есть за сутки прирост составляет 1,2-1,4 кг.

Со сбытом в СООО «Раковщинское» проблем не имеют, сдают бычков живым весом по цене 60 грн/кг компании, экспортирующей украинское мясо на азиатские рынки.

Для справки: в кластере ООО ПП «Полесье» ГК UkrLandFarmingсодержится 6500 голов КРС, в том числе 1500 голов мясного направления продуктивности украинской мясной и абердин-ангусской пород и 5000 голов молочного направления продуктивности, из которых 50% (2500 голов) — коровы украинской черно-рябой и красно-рябой молочных пород. В целом ГК UkrLandFarming является крупнейшим холдингом по количеству содержания КРС — 40 тыс. голов как для производства молока, так и мяса.