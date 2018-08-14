Госстат подсчитал, сколько мяса и молока производят в Украине

Производство мяса в Украине в январе-июле сократилось на 0,3%, молока – на 2%, яиц – увеличилось на 2,6%.

Объем производства мяса в Украине в январе-июне 2018 года составил 1,78 млн тонн (в живом весе), что на 0,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила Государственная служба статистики.

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По данным Госстата, производство молока в январе-июле 2018 года сократилось на 2% – до 6 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а производство яиц выросло на 2,6% и составило 9,65 млрд штук.

В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части зоны проведения операции Объединенных сил.

Как сообщал УНИАН, производство мяса в Украине в 2017 году сократилось на 0,4% - до 3,26 млн тонн, молока – на 0,5% - до 10,3 млн тонн, яиц – выросло на 3,2%, до 15,6 млрд штук.