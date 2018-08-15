Оборот торговли сельхозпродукцией между Украиной и ЕС составил почти $4 миллиарда

Взаимная торговля агропродукцией в первом полугодии осуществлялась в основном с Нидерландами, Испанией, Италией, Польшей, Францией и Германией.

Оборот торговли сельскохозяйственной продукцией между Украиной и странами Европейского Союза в первом полугодии составил 3,89 млрд долл., сообщила пресс-служба Национального научного центра «Институт аграрной экономики».

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При этом в сообщении отмечается, что одновременное снижение экспорта и рост импорта вызвали уменьшение на 0,4 млрд долл. позитивного для Украины сальдо - до 1,3 млрд долл. по сравнению с І полугодием 2017 года.

Согласно сообщению, взаимная торговля агропродукцией в первом полугодии осуществлялась, как и в предыдущие периоды, в основном с Нидерландами, Испанией, Италией, Польшей, Францией и Германией. Доля внешнеторгового оборота Украины с этими странами превышает 75% в общем объеме аграрной торговли с ЕС.

По данным пресс-службы, основные объемы поставок в Европу Украина обеспечивает за счет зерновых (975 млн долл.) и масличных (235 млн долл.) культур, а также подсолнечного масла (527 млн долл.) и макухи (246 млн долл.).

В свою очередь, наше государство больше всего импортирует из ЕС алкогольных напитков, семян масличных и зерновых культур для посева, продуктов для кормления животных, а также табака.

Также сообщается, что украинские экспортеры уже полностью использовали беспошлинные экспортные квоты Европейского Союза на пшеницу, кукурузу, яблочный и виноградный соки, солод и клетчатку, обработанные томаты, мед, сливочное масло, а также три квартальные квоты на мясо птицы.

Как сообщал УНИАН, импорт из Европы в Украину в прошлом году увеличился на 17% - до 2,27 млрд долл.

Выручка от экспорта агропродовольственной продукции из Украины в страны Европейского Союза в 2017 году составила 5,52 млрд евро.