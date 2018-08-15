Сколько зерна продала Украина: Минагропрод обнародовал свежие данные об экспорте

С начала 2018-2019 МГ украинские аграрии экспортировали 3,9 млн тонн зерновых.

Украинские аграрии с начала 2018-2019 маркетингового года (МГ, июль 2018 – июнь 2019) по состоянию на 15 августа экспортировали 3,9 млн тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В частности, пшеницы отправлено на экспорт 1,7 млн тонн, ячменя – 1,2 млн тонн, кукурузы – 1 млн тонн.

Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 20,7 тыс. тонн пшеничной муки.

Как сообщал УНИАН, 10 августа Министерство аграрной политики и продовольствия Украины совместно с участниками зернового рынка определили ожидаемый объем экспорта пшеницы в 2018/2019 маркетинговом году (МГ, июль 2018 – июнь 2019) на уровне 16 млн тонн, подписав соответствующий Меморандум о взаимопонимании между министерством и игроками рынка.

По итогам 2017/2018 года, Украина экспортировала 39,4 млн тонн зерновых. Из них пшеницы – 17,1 млн тонн. Крупнейшими покупателями украинского зерна в I полугодии 2018 года были страны Африки, Азии и Европы.