В России из-за падения рубля перестали заключать контракты на экспорт пшеницы

Экспортеры российской пшеницы приостановили заключение новых экспортных контрактов из-за колебаний курса рубля, передает ТАСС.

"Под влиянием колебаний курса валют можно констатировать, что заключение новых экспортных контрактов приостановилось. Экспортеры и продавцы зерна ждут некоторого прояснения ситуации, хотя бы относительной стабилизации курса", - заявил замдиректора департамента стратегического маркетинга компании "Русагротранс" Игорь Павенский.

Читайте такжеРоссиянам из-за падения рубля с лета разрешат объявлять себя банкротамиПо его словам, текущая приостановка контрактов на продажу зерна из России на внешние рынки затрагивает февраль 2015 года. Но соглашения на этот период все равно будут заключены позднее, считает Павенский: "Тогда ситуация станет более предсказуемой".

"Цены на зерно (на внутреннем рынке) до последнего времени увеличивались такими же темпами, какими ослабляется курс рубля из-за ориентации на экспорт", - отметил он. Дальнейший рост будет ограничен высоким предложением зерна на мировом рынке, значительным объемом вывоза из России и другими факторами, полагает эксперт.

Экспортеры российского зерна несколько недель назад начали резко сокращать закупки у сельхозтоваропроизводителей для обеспечения экспортных контрактов, подтвердил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. "Эти операции были приостановлены несколько недель назад", - пояснил он.

"Темпы отгрузки зерна на внешние рынки пока не снизились, потому что есть инерционная составляющая. Возможно, они даже временно вырастут, поскольку многие экспортеры избавляются от запасов", - сказал Рылько. По его мнению, сокращение темпов отгрузки зерна на экспорт может быть зафиксировано в январе 2015 года.

Читайте такжеЭксперт: Кризис в России – шанс для Украины По данным "Русагротранса", экспорт зерна из России с июля по ноябрь 2014 года составил 18,3 млн тонн - это на 30% выше, чем за аналогичный период 2013 года. Экспортная цена российской пшеницы за неделю с 15 по 19 декабря упала на 5 долларов до 255-256 долларов.