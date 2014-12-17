Правительство решило уволить руководство «Укрспирта» и Аграрного фонда

«Эти отрасли важны для экономической стабильности государства и их должны возглавлять профессиональные люди с безупречной репутацией. Ожидаются изменения на других важных государственных предприятиях отрасли. Но все они будут фокусироваться на эффективности и борьбе с коррупцией», - цитирует пресс-служба главу министерства Алексея Павленко.

По его словам, очищение от коррупции и теневых схем станет отдельным направлением деятельности Минагропрода, а само ведомство будет работать прозрачно в плотной коммуникации с отраслевыми ассоциациями и экспертной средой.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря под зданием Минагропрода прошла акция протеста сотрудников спиртзаводов «Укрспирта», требовавших увольнения главы компании Михаила Лабутина.

Государственная фискальная служба также подозревает Лабутина в растрате 172,5 млн грн и попытке уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме 28,2 млн грн.

«Укрспирт», в свою очередь, заявляет, что подозрения ГФС безосновательны, а госкомпания ведет прозрачную и эффективную деятельность.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк считает, что «Укрспирт» должен быть приватизирован в рамках масштабной программы продажи госимущества. Министерство финансов и вовсе предлагает ликвидировать госмонополиста.

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Справка УНИАН. Государственное предприятие «Укрспирт» создано в 2010 году на базе одноименного госконцерна. В его состав входят 76 спиртзаводов. В 2013 году «Укрспирт» увеличил производство спирта на 4,3% по сравнению с 2012 годом – до 18,2 млн дал.

Аграрный фонд был создан в 2005 году в виде бюджетной организации, на которую были возложены функции государственного регулятора ценовой политики в агропромышленном секторе. В 2013 году правительство создало параллельную компанию – публичное акционерное общество «Аграрный фонд» с аналогичными функциями. Главой обеих компаний является Александр Кирюк.