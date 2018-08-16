Минсельхоз США снова повысил прогноз урожая зерна в Украине

Также Минсельхоз США сохраняет прогноз экспорта пшеницы из Украины в текущем маркетинговом году на уровне 16,5 млн тонн.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) повысило прогноз урожая зерна в Украине в 2018 году на 1,85 млн тонн по сравнению с июльским прогнозом – до 65,6 млн тонн, говорится в сообщении на сайте ведомства.

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В связи с этим прогноз экспорта зерна из Украины в 2018-2019 маркетинговом году (МГ, июль 2018 – июнь 2019) повысился на 1,5 млн тонн – до 45,7 млн тонн.

Согласно сообщению на сайте ведомства, оценка объемов урожая пшеницы сохранилась на уровне июльского показателя – 25,5 млн тонн. Прогноз экспорта данной культуры также сохраняется на уровне 16,5 млн тонн.

В то же время Минсельхоз США повысил прогноз урожая кукурузы в 2018 году на 1 млн тонн по сравнению с июльским прогнозом – до 31 млн тонн. При этом прогноз экспорта кукурузы на 2018-2019 маркетинговый год (МГ, июль 2018-июнь 2019) также увеличен на 0,5 млн тонн – до 24,5 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2017-2018 маркетинговом году (МГ, 1 июля 2017 - 30 июня 2018) поставила на внешние рынки, по предварительным данным, 39,375 млн тонн зерновых культур.

Урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2017 составил 61,3 млн тонн с площади 14,6 млн га.