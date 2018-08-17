Roshen отсудил права на еще один известный торт

Суд удовлетворил иск компании к "Киевхлебу" по торту "Сказочный ключик".

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск компании Roshen к ПАО "Киевхлеб" по торту "Сказочный ключик".

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Соответствующее решение обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений, передает «Экономическая правда».

"В составе промышленного образца "Упаковка для торта "Сказочный ключик" по патенту Украины №33762 содержатся обозначения похожие настолько, что их можно спутать со знаком для товаров и услуг по свидетельству Украины №78911 и хорошо известным в Украине знаком "Золотой ключик"", - говорится в решении суда.

По мнению суда, это может ввести в заблуждение потребителей. Это мнение также подтвердил привлеченный эксперт, который отметил, что "в результате использования обозначений, из которых состоит промышленный образец "Упаковка для торта "Сказочный ключик" по патенту Украины № 33762, потребители могут быть введены в заблуждение относительно особы производителя".

Учитывая все приведенные доказательства, суд решил полностью удовлетворить иск компании Roshen и признать недействительным патент Украины № 33762 от 25 января 2017 на промышленный образец, который принадлежит "Киевхлебу".

Суд также обязал МЭРТ внести изменения в Государственный реестр патентов Украины на промышленные образцы сведения о признании недействительным полностью этого патента.

Также отмечается, что ПАО "Киевхлеб" придется заплатить 3200 гривень судебного сбора за подачу искового заявления, 800 гривен судебного сбора за подачу заявления об обеспечении иска и 26 тысяч гривен на проведение судебной экспертизы.

Ранее АМКУ оштрафовал "Киевхлеб" на 219 тысяч гривен за то, что тот якобы использовал упаковку для торта "Сказочный ключик", которая очень похожа на упаковку торта "Золотой ключик" компании Roshen. "Киевхлеб" оспорил этот штраф.

Напомним, Roshen считает "Киевский торт" только своим.

Как сообщал УНИАН, в феврале корпорация «Рошен» прокомментировала разбирательство вокруг использования товарного знака «Киевский торт». В компании указали, что право на маркирование тортов данным товарным знаком в Украине принадлежит исключительно корпорации «Рошен».

В марте текущего года суд по просьбе "Roshen" запретил конкурентам компании выпуск "Киевского торта".