В Украине создадут реестр производителей органической продукции

В новый государственный реестр будут внесены все производители органической продукции, которые заключили договор с органом сертификации.

Министерство аграрной политики и продовольствия намерено до 2 августа 2019 года создать реестр производителей органической продукции, согласно вступившему в силу закону об основных принципах и требованиях к производству органической продукции, сообщила пресс-служба ведомства.

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«Все производители органической продукции, которые заключили договор с органом сертификации, будут внесены в новый Государственный реестр операторов, которые осуществляют производство продукции в соответствии с требованиями законодательства в сфере органического производства, оборота и маркировки органической продукции», - говорится в сообщении.

Отмечается, что закон об основных принципах и требованиях к производству органической продукции будет введен в действие через год после вступления в силу, то есть 2 августа 2019 года.

Сообщается также, что производитель органической продукции имеет право заключать договор только с одним органом сертификации, который внесен в государственный реестр органов сертификации. Также производитель имеет право дополнительно заключить договор с органом иноземной сертификации, который внесен в перечень органов иноземной сертификации.

После заключения договора на проведение сертификации Минагропрод вносит производителя в реестр в течение 10 дней со дня получения им соответствующей информации от органа сертификации.

Как сообщал УНИАН, закон об основных принципах и требованиях к органическому производству, принятый Верховной Радой Украины 10 июля 2018 года вступил в силу 2 августа текущего года.