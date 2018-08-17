Roshen отсудил у "Киевхлеба" красную ленту на тортах

Также ранее Roshen отсудил права на торт "Сказочный ключик".

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск компании Roshen в ПАО "Киевхлеб" по ленте на тортах.

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Соответствующее решение обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений, передает «Экономическая правда».

По мнению истца, знак, выданный ОАО "Киевхлеб" походит на Roshen настолько, что его можно спутать со знаком истцов, и является таким, что может ввести в заблуждение.

Привлеченные эксперты сделали вывод, что сравниваемые знаки являются частично похожими, вследствие частичной схожести их изобразительных элементов и общего зрительного впечатления, что формируется сочетанием цветов.

По мнению экспертов, между знаками Roshen и "Киевхлеб" существует такое сходство, что в результате использования знака для товаров и услуг по свидетельству Украины №228350 может вводить в заблуждение потребителей в отношении особы производителя указанного товара.

Учитывая все приведенные доказательства, суд решил полностью удовлетворить иск компании Roshen и признать недействительным свидетельство Украины на знак для товаров и услуг № 228350 от 26 июня 2017 года на промышленный образец, который принадлежит "Киевхлебу".

Суд также обязал МЭРТ внести изменения в Государственный реестр свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг о признании недействительным полностью этого свидетельства.

Также отмечается, что ПАО "Киевхлеб" придется покрыть судебные издержки и расходы на проведение судебной экспертизы.

Напомним, Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск компании Roshen к ПАО "Киевхлеб" по торту "Сказочный ключик".