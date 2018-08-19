Сегодня - День пасечника: Украина удерживает третье место среди экспортеров меда в мире несмотря на массовую гибель пчел (видео)

В этом году уже продано меда на сумму более 30 миллионов долларов. В прошлом году эта цифра составляла почти 134 миллиона долларов.

19 августа в Украине отмечают День пасечника. В этом году в Украине погибло около 45 тысяч пчелиных семей. Одна семья - это 2 тысячи гривень и тонны недополученного меда.

Как сообщает ТСН, причины гибели - неправильная обработка полей пестицидами, или же использование некачественных химикатов.

Пока Украина не потеряла третьего места среди экспортеров меда. Страны ЕС, США, Турция, Израиль, Ливия – пятерка крупнейших потребителей нашей продукции. В этом году уже продано меда на сумму более 30 миллионов долларов. В прошлом году эта цифра составляла почти 134 миллиона долларов.

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Пчелы гибнут не только в Украине, а во всем мире. Ситуация настолько угрожающая, что в этом году впервые ввели день пчелы.

"От опыления урожайность повышается до 20%, до 50% - семена. У нас есть примеры, когда фермеры приглашают пчеловодов, чтобы размещали свои пасеки, платят деньги. И мы к этому придем", - говорит пасечник Андрей Коваленко. Своим коллегам он советует договариваться с фермерами - поскольку здесь взаимовыгода.

Как сообщал УНИАН, в феврале украинских пчел решили отправить в Канаду спасать местную популяцию.