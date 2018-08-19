В Украине введут эффективный механизм использования сельскохозяйственных земель

Порошенко подписал закон об усовершенствовании правил использования массивов земель сельхозназначения.

Президент Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно решения вопроса коллективной собственности на землю, совершенствования правил землепользования в массивах земель сельскохозяйственного назначения, предотвращения рейдерства и стимулирования орошения в Украине», принятый парламентом 10 июля.

Как сообщается на сайте главы государства, реализация данного закона создаст эффективный механизм использования массивов земель сельскохозяйственного назначения, необходимые условия для предотвращения рейдерства и стимулирования орошения земель в Украине.

Законом определяются особенности использования и распоряжения земельными участками, расположенными в массиве земель сельскохозяйственного назначения, а также полезащитных лесных полос, которые ограничивают такой массив.

Читайте такжеРада приняла закон о противодействии аграрному рейдерству

В частности, предусматривается право владельцев, землепользователей земельных участков сельскохозяйственного назначения, предназначенных для ведения личного сельского и фермерского хозяйства, расположенных в массиве земель сельскохозяйственного назначения, использовать их также для ведения товарного сельскохозяйственного производства без изменения целевого назначения таких земельных участков.

Также устанавливается право владельцев земельных участков всех форм собственности, расположенных в массиве земель сельскохозяйственного назначения, обмениваться такими земельными участками.

Законом также определены особенности распоряжения землями и использования земель, оставшихся в коллективной собственности после распределения земельных участков между собственниками земельных долей (паев).

В частности, земли коллективных сельскохозяйственных предприятий, которые перестали существовать (кроме земельных участков, находящихся в частной собственности), признаются собственностью территориальных общин, на территории которых они расположены.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.