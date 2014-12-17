Финдиректор агрохолдинга "Мрия", занимавшийся реструктуризацией его долгов, ушел в отставку

«15 декабря 2014 пост финансового директора группы компаний «Мрия» покинул Александр Чернявский. Кадровые перестановки в составе топ-менеджмента компании связаны с изменением концепции урегулирования долговых обязательств группы», - сказано в пресс-релизе компании.

В холдинге отметили, что одной из основных задач Чернявского на посту финансового директора компании была разработка и проведение программы реструктуризации задолженности «Мрии» перед кредиторами и бондхолдерами.

«Однако отсутствие взаимопонимания между кредиторами фактически заблокировало этот процесс. Это сводит на нет все усилия собственников и руководства «Мрии» по сохранению компании», - говорится в пресс-релизе.

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Как сообщал УНИАН, 16 декабря «Мрия» провела очередную встречу с кредиторами, на которой, по информации компании, предложила им взять под контроль операционное руководство бизнесом и полную ответственность за процесс реструктуризации. Если кредиторы не примут этого предложения, то, как утверждают в холдинге, его ждет банкротство.

Агрохолдинг «Мрия» в начале августа не смог выплатить около 130 млн долл. по своим обязательствам. В октябре, после серии переговоров с кредиторами, компания заявила, что не намерена отказываться от обязательств перед кредиторами и лизингодателями.

Однако вскоре международный комитет кредиторов и миноритарные акционеры агрохолдинга попросили высшее руководство Украины расследовать деятельность компании и контролирующих ее лиц, а также поддержать усилия кредиторов по сохранению целостности бизнеса компании путем осуществления прозрачной реструктуризации ее долгов. По их данным, задолженность «Мрии» перед всеми финансовыми кредиторами к моменту объявления дефолта составила 1,3 млрд долл.

Справка УНИАН. Многопрофильный агрохолдинг «Мрия», контролируемый семьей Гута, обрабатывает около 320 тыс. га в пяти областях на западе Украины. Компания специализируется на выращивании зерновых, сахарной свеклы и картофеля. В 2008 году «Мрия» через зарегистрированную на Кипре компанию Mriya Agro Holding Plc привлекла 90 млн долл. путем продажи на Франкфуртской бирже 20% акций.