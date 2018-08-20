Украина экспортировала рекордный за 20 лет объем муки

В 2017/18 МГ наибольший рост поставок отмечается в Сингапур, вошедший в число крупнейших импортеров украинской муки.

Украина в 2017/18 МГ отправила на экспорт 429,8 тыс. тонн муки, что на 5,4% больше, чем в прошлом сезоне.

Читайте такжеМинсельхоз США снова повысил прогноз урожая зерна в Украине

Текущий сезон – рекордный по темпам экспорта за период с 1996/1997 МГ, отмечают аналитики «УкрАгроКонсалт».

В июне 2017/18 МГ темпы экспорта муки из Украины снизились на 23% по сравнению с прошлым месяцем и на 48% по сравнению с июнем прошлого года и составили 21,4 тыс. тонн.

В 2017/18 МГ наибольший рост поставок отмечается в Сингапур, вошедший в число крупнейших импортеров украинской муки и закупивший 20,7 тыс. тонн против 2,3 тыс. тонн в прошлом сезоне.

За анализируемый период существенный рост поставок украинской муки отмечается также в Китай, (+54% к 2016/17 МГ) и в ОАЭ (+79% к 2016/17 МГ).

Аналитики также отмечают, что несмотря на незначительное отставание от темпов прошлого года, производство муки в Украине достаточное для обеспечения возрастающих объемов экспорта. Так, в январе – июне выпуск муки в Украине составил порядка 870 тыс. тонн, что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.