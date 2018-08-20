Украина за полгода продала агропродукции на $8,6 миллиарда: кто и что покупает

Товарами-лидерами украинского аграрного экспорта остаются зерновые культуры с долей 36,8%, растительные масла - 26,2% и семена масличных культур - 7,5%.

Внешнеторговый оборот продукции агропромышленного комплекса Украины за январь-июнь достиг 11,3 млрд долл., что на 3,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года, и составляет 23% общего внешнеторгового оборота.

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Как сообщается на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия, за этот период аграрный экспорт составил 8,6 млрд долл.

В министерстве напомнили, что в прошлом году украинский аграрный экспорт достиг рекордных результатов на уровне почти 18 млрд долл., и спрогнозировали не менее существенный результат в этом году.

Отмечается, что товарами-лидерами украинского аграрного экспорта остаются зерновые культуры с долей 36,8%, растительные масла - 26,2% и семена масличных культур - 7,5%.

В разрезе регионов первое место занимают страны Азии с долей 43,2%, второе место - страны Европейского Союза - 30,4%, а третье место заняли страны Африки - 14,6%.

Как сообщал УНИАН, по информации Государственной службы статистики Украины, внешнеторговый баланс Украины за январь-июнь 2018 года сведен с дефицитом в 653,1 млн долл., что в 13 раз больше дефицита за аналогичный период предыдущего года в размере 48,7 млн долл. В том числе импорт товаров и услуг в Украину вырос на 13,5% - до 28,469 млрд долл., экспорт – на 11,1%, до 27,816 млрд долл.