Обвал рубля грозит опустошением полок российских магазинов

В России импортеры ждут стабилизации обстановки на валютном рынке и пытаются приостановить поставки по всем видам грузов на следующую неделю и далее, пишут "Ведомости" со ссылкой на сотрудника одного из крупнейших таможенных брокеров РФ.

Читайте такжеРоссия не может оставаться членом мировой финансовой системы - КэмеронСети уже второй раз менее чем за полгода вынуждены кардинально пересматривать ассортимент, но в этот раз ситуация жестче, отмечают эксперты: «Люди могут просто перестать покупать какие-либо товары». Для поставщиков, которые не являются безусловными лидерами в своих категориях, остановка отгрузок чревата тем, что сети просто сократят их позиции в ассортименте.

Ситуация «развивается по неуправляемому сценарию», рестораны и ритейлеры платят с большой задержкой, федеральные сети — до нескольких месяцев. Возобновление поставок будет зависеть от ситуации на валютной бирже.