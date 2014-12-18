Цены на пшеницу выросли из-за информации о введении Россией ограничений на экспорт

Так, фьючерсы американской пшеницы на СВОТ провели сессию в повышательном тренде, сообщает АПК-Информ.

Основную поддержку котировкам зерновых оказала информация о вводе Россией ограничительных мер на экспорт продукции из страны. Кроме того, укрепление площадки нефтепродуктов на NYMEX, также влияло на рост цен.

В результате фьючерсы американской пшеницы подорожали на $9,23 за тонну – до $238,28 за тонну, что является максимальным дневным ростом, начиная с 23 мая этого года.

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На европейской площадке пшеницы MATIF также отмечалось удорожание фьючерсов продукции под влиянием повышательных сигналов со стороны рынка зерновой на СВОТ. Поддержка котировкам зерновой также была оказана введением неофициальных ограничений на экспорт пшеницы из России, что дает дополнительный шанс французской продукции. Укрепление котировок нефтепродуктов на площадке NYMEX также способствовало дальнейшему удорожанию зерновой.

В результате котировки пшеницы на MATIF завершили торги на уровне 198,75 евро ($274,06)/т, что на 3,75 евро выше, чем результат предыдущей сессии.

Напомним, в июне мировые цены на пшеницу снизились благодаря бесперебойным поставкам из Украины.