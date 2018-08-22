В Ukrlandfarming Бахматюка похвастались хорошим урожаем зерновых

Группа компаний Укрлендфарминг (Ukrlandfarming) украинского бизнесмена Олега Бахматюка, один из крупнейших агрохолдингов Европы, отчиталась о результатах жатвы ранних зерновых культур и заявляет о хороших показателях урожайности, несмотря на неблагоприятные для уборки погодные условия.

Несмотря на июльские дожди региональные кластеры агрохолдинга Ukrlandfarming собрали практически весь урожай ранних зерновых. Сейчас обмолочено 95% озимой пшеницы. Средний результат, о котором заявляет компания - 5 т/га, максимальный - 5,77 т/га. Между тем средняя урожайность по Украине в этом году существенно ниже. «Отсутствие дождей в апреле и мае на большей части территории страны существенно повлияла на формирование урожайности озимых культур. Средняя урожайность озимой пшеницы в Украине по состоянию на 8 августа составила 3,48 т/га. Вместе с тем, большинство кластеров Ukrlandfarming показали урожайностьвыше средней по Украине ", - рассказал директор департамента растениеводства группы компаний Ukrlandfarming Владислав Тютюнник. Лучший показатель у Центрального и Северного кластеров группы - 5,77 т / га, Восточный кластер провел жатву с урожайностью 5,25 т / га.

Высокие показатели урожайности для компании стали возможными благодаря использованию новейших технологий и собственной элеваторной сети мощностью 2,6 млн тонн единовременного хранения. "Урожайность озимой пшеницы в этом году в среднем 5 т/га, что является хорошим показателем для этой культуры. Июльские дожди в период уборки препятствовали жатве. Благодаря новейшим технологиям компания смогла во время сбора доводить зерно большей влажности до базовой кондиции. Хотя погода и корректировала запланированные сроки жатвы, по состоянию на 9 августа уже обмолочено 95% озимой пшеницы », - отметила операционный директор Группы компаний Ukrlandfarming Галина Ковток.

Группа компаний Ukrlandfarming является лидером аграрного рынка Украины по объему земельного банка. Кроме производства зерна, сахара, мяса, сырого молока, Ukrlandfarming управляет одной из крупнейших в Украине сетбю современных элеваторных комплексов общей мощностью 2,6 млн тонн, а компания «Авангард» является вторым в мире и первым в Украине производителем куриных яиц. Агрохолдинг экспортирует свою продукцию в 40 стран мира и является одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине.