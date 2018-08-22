В Киев наконец отправляется баржа с херсонскими арбузами (видео)

Арбузы и дыни должны будут прибыть на Киевщину уже после Дня независимости.

Баржа с херсонскими арбузами и дынями сегодня должна отправиться по Днепру в столицу Украины.

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Об этом сообщается в сюжете ТСН. Отмечается, что хотя в сравнении с прошлым годом бахчевые поплывут гораздо позже, их, как обещают фермеры, будет вдвое больше. Всего в этом году в столицу идут аж 500 тонн бахчевых.

Фермеры уверяют, что морской транспорт для арбузов и дешевле, и комфортнее, но какой цены следует ждать – не говорят. По словам поставщиков, цена будет близкой к закупочной. Оптовая цена арбузов на Херсонщине, сейчас – примерно 2 гривни за килограмм.

Баржу планировали отправить еще в начале августа, но этому помешала аномальная жара. Только сейчас фермеры смогли собрать большую партию урожая.

Сообщается, что арбузы и дыни должны прибыть в Переяслав-Хмельницкий уже после Дня независимости. Там их перегрузят и отправят в столицу наземным транспортом

Отметим, в прошлом году впервые за 14 лет херсонские арбузы отправились в столицу не по автодорогам, а речным транспортом. Такую доставку бахчевых инициировал сам премьер Владимир Гройсман.

За движением баржи вверх по реке Днепр следила вся страна. Увидеть это можно было и в режиме онлайн. 250 тонн арбузов отправили 30 июля от причала в Голой Пристани Херсонской области в направлении Киева.