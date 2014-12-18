Запрет на продажу домашнего мяса и молока могут отложить на два года

Народный депутат Сергей Каплин («Блок Петра Порошенко) предлагает Верховной Раде отсрочить запрет на реализацию животноводческой продукции домашнего производства и подворного забоя на агропромышленных рынках до 1 января 2017 года с 2015 года.

«Учитывая, что на сегодняшний день в большинстве сел отсутствуют бойни, которые имеют эксплуатационное разрешение и зарегистрированы ветеринарной службой, целесообразно отложить запрет продажи на рынках молока, сыров домашнего производства и туш парнокопытных и других копытных подворного забоя на 2 года», - сказано в пояснительной записке к внесенному им законопроекту № 1499, зарегистрированному 17 декабря.

При этом депутат предлагает обязать Кабинет министров в трехмесячный срок после принятия указанного законопроекта разработать и утвердить государственную программу открытия пунктов закупки молока и боен скота, содержащегося в хозяйствах населения, а также предусмотреть финансирование этой программы в государственном бюджете.

Как сообщал УНИАН, согласно действующему законодательству, с 1 января 2015 года в Украине запрещается забой сельскохозяйственных животных в количестве более 5 голов в день не на бойне, которая имеет эксплуатационное разрешение и зарегистрирована ветеринарной службой.

По официальным данным, к началу декабря 2014 года коров в хозяйствах населения содержалось 77,8% от общего их поголовья в стране, свиней – 52,3%, овец и коз – 86,6%, птицы – 45,7%.