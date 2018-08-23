Италия стала главным поставщиком вина в Украину
В период с января по июль 2018 года Украина импортировала вина и сусла виноградного на общую сумму 68 миллионов долларов США.
Такие данные приводит Государственная фискальная служба, передает UBR.
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Основным поставщиком виноградного напитка стала Италия, из которой алкоголя поступило на 18,8 миллионов долларов. На втором месте - Франция с общим объемом импорта на 10,9 миллионов долларов.
Замыкает тройку крупнейших импортеров вина в Украину Грузия. За 7 месяцев 2018 года она поставила напитка на 9,9 миллионов долларов.
Разумеется, все подсчеты велись на основе официальных контрактов, и в статистику не попали серые поставки и вся контрабанда, которая пересекает украинскую границу.
Между тем на экспорт с начала года было отправлено украинского вина на 27,9 миллионов.
Как сообщал УНИАН, Украина вошла в ТОП-6 крупнейших поставщиков пива в Евросоюз.