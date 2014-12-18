Производство подсолнечного масла в Украине за 11 месяцев выросло на 31%

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.

В частности, в ноябре производство подсолнечного масла в стране выросло по сравнению с ноябрем прошлого года и октябрем текущего на 1% и 2,7% соответственно, составив 395 тыс. тонн.

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Производство маргаринов и пищевых жиров в стране, по данным Госстата, за отчетный период сократилось на 2,7% - до 247 тыс. тонн. В том числе в ноябре объем производства этой продукции составил 24,9 тыс. тонн, что на 3,7% уступает ноябрьскому показателю прошлого года, но на 1,7% больше, чем в октябре этого года.

Как сообщал УНИАН, производство подсолнечного масла в Украине в 2013 году составило 3,3 млн тонн, что на 10,1% меньше, чем годом ранее.

Украина является крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла.