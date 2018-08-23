«Укрлендфарминг» Бахматюка увеличил элеваторную мощность еще на 20 тысяч тонн
Крупнейший агрохолдинг Украины по объему земельного банка, «Укрлендфарминг» Олега Бахматюка, увеличил элеваторную мощностьеще на 20 000 тонн единовременного хранения зерновых. Запуск новых емкостей состоится уже в начале сентября этого года.
«Укрлендфарминг» Олега Бахматюка, управляющий собственной элеваторной сети мощностью 2,5 млн тонн единовременного хранения, заявляет о техническом запуске новых емкостей на Тернопольском элеваторе уже в начале сентября. Собственная элеваторная сеть и использование передовых технологий позволили агрохолдинга получить показатели урожайности ранних зерновых культур в неблагоприятных для жатвы погодных условияхсущественно выше среднего по Украине. Новые технологии и оснащение лаборатории Тернопольского элеватора существенно повышают эффективность сушки зерна и хранения.
«Дополнительные емкости элеватора - это самое современное оборудование компании GSI (США). Новые технологии, которые мы уже используем на элеваторе, и работа обеспеченной новейшей техникой лаборатории позволяют нам быстро принимать зерно на элеватор, повышать эффективность его сушки и хранения. Из нововведений также запуск работы собственного локомотива, который будет забирать и подавать вагоны с железнодорожной станции », - рассказал директор элеватора Александр Махновецький.
Тернопольский элеватор имеет удобное географическое расположение, собственные железнодорожные пути длиной 1,7 км и возможность отгрузки железнодорожным маршрутам в 54 вагона каждый. Современный весовой железнодорожный комплекс отгрузки рассчитан на одновременную загрузку 3 вагонов и подачу на подъездные пути по 15 вагонов. В сезон элеватор принимает также зерно посторонних поклажедателей и трейдеров.
«Укрлендфарминг» украинского бизнесмена Олега Бахматюка управляет одной из крупнейших в Украине сетью современных элеваторных комплексов, два из которых крупнейшие в Евразии - общей мощностью 2,6 млн тонн. Кроме того, в управлении у агрохолдинга находится крупнейший в Украине земельный банк черноземов, а компания «Авангард», входящая в состав холдинга, является вторым в мире по объему производителем куриных яиц. Компании корпорации являются одними из крупнейших налогоплательщиков в Украине и входят в ТОП-10 компаний с лучшей репутацией и высоким качеством управления корпоративной репутацией.