«Укрлендфарминг» Бахматюка увеличил элеваторную мощность еще на 20 тысяч тонн

Новые технологии и оснащение лаборатории Тернопольского элеватора существенно повышают эффективность сушки зерна и хранения.

Крупнейший агрохолдинг Украины по объему земельного банка, «Укрлендфарминг» Олега Бахматюка, увеличил элеваторную мощностьеще на 20 000 тонн единовременного хранения зерновых. Запуск новых емкостей состоится уже в начале сентября этого года.

«Укрлендфарминг» Олега Бахматюка, управляющий собственной элеваторной сети мощностью 2,5 млн тонн единовременного хранения, заявляет о техническом запуске новых емкостей на Тернопольском элеваторе уже в начале сентября. Собственная элеваторная сеть и использование передовых технологий позволили агрохолдинга получить показатели урожайности ранних зерновых культур в неблагоприятных для жатвы погодных условияхсущественно выше среднего по Украине. Новые технологии и оснащение лаборатории Тернопольского элеватора существенно повышают эффективность сушки зерна и хранения.

«Дополнительные емкости элеватора - это самое современное оборудование компании GSI (США). Новые технологии, которые мы уже используем на элеваторе, и работа обеспеченной новейшей техникой лаборатории позволяют нам быстро принимать зерно на элеватор, повышать эффективность его сушки и хранения. Из нововведений также запуск работы собственного локомотива, который будет забирать и подавать вагоны с железнодорожной станции », - рассказал директор элеватора Александр Махновецький.

Тернопольский элеватор имеет удобное географическое расположение, собственные железнодорожные пути длиной 1,7 км и возможность отгрузки железнодорожным маршрутам в 54 вагона каждый. Современный весовой железнодорожный комплекс отгрузки рассчитан на одновременную загрузку 3 вагонов и подачу на подъездные пути по 15 вагонов. В сезон элеватор принимает также зерно посторонних поклажедателей и трейдеров.

«Укрлендфарминг» украинского бизнесмена Олега Бахматюка управляет одной из крупнейших в Украине сетью современных элеваторных комплексов, два из которых крупнейшие в Евразии - общей мощностью 2,6 млн тонн. Кроме того, в управлении у агрохолдинга находится крупнейший в Украине земельный банк черноземов, а компания «Авангард», входящая в состав холдинга, является вторым в мире по объему производителем куриных яиц. Компании корпорации являются одними из крупнейших налогоплательщиков в Украине и входят в ТОП-10 компаний с лучшей репутацией и высоким качеством управления корпоративной репутацией.