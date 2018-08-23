Аграрии уже намолотили более 34 миллионов тонн зерна

Средняя урожайность зерновых составляет 34,7 ц/га.

Украинские аграрии по состоянию на 22 августа намолотили 34,2 млн тонн зерна с площади 9,8 млн га, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В частности, аграрии собрали озимой пшеницы 24,4 млн тонн с площади 6,4 млн га, или 100% к прогнозу; яровой пшеницы – 659 тыс. тонн с площади 187 тыс. га, или 95% к прогнозу; озимого ячменя – 3,1 млн тонн с площади 871,8 тыс. га, или 100% к прогнозу; ярового ячменя – 4,4 млн тонн с площади 1,6 млн га, или 99% к прогнозу; гороха – 799 тыс. тонн с площади 430 тыс. га, или 99% к прогнозу.

Средняя урожайность зерновых составляет 34,7 ц/га.

Собрано 388 тыс. тонн ржи с 146 тыс. га (99% к прогнозу) при урожайности 26,5 ц/га и 434 тыс. тонн овса со 187 тыс. га (95%) при урожайности 23,2 ц/га.

Также началась уборка гречки, которой намолочено 5,7 тыс. тонн с 4,8 тыс. га (4% к прогнозу) при урожайности 11,8 ц/га, и проса, которого собрано 3,6 тыс. тонн с 2 тыс. га (4%) при урожайности 18,2 ц/га.

Кроме того, намолочено 2,5 млн тонн озимого рапса с 968,7 тыс. га (100%) при урожайности 26,3 ц/га и 82 тыс. тонн ярового рапса с 40 тыс. га (61%) при урожайности 20,6 ц/га.

В то же время проводится посев озимого рапса под урожай 2019 года. По состоянию на 22 августа озимым рапсом засеяно 492,3 тыс. га из прогнозированных 880 тыс. га (55% к прогнозу).

Как сообщал УНИАН, Минагропрод сохранил прогноз урожая зерновых в 2018 году на уровне 60 млн тонн.

В то же время 3 августа Минагропрод увеличил прогноз урожая пшеницы с 23 до 24 млн тонн.

Также эксперты прогнозируют рост урожая зерновых до 64,5-65 млн тонн за счет увеличения урожая поздних зерновых из-за затяжных дождей в июле.

Согласно данным Государственной службы статистики, урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2017 году уменьшился на 7,3% по сравнению с 2016 годом и составил 61,3 млн тонн.