Украина экспортировала почти 5 миллионов тонн зерна

Экспорт пшеницы с начала 2018-2019 МГ составил 2,3 млн тонн.

Украинские аграрии с начала 2018-2019 маркетингового года (МГ, июль 2018 – июнь 2019) по состоянию на 22 августа экспортировали 4,6 млн тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В частности, пшеницы отправлено на экспорт 2,3 млн тонн, ячменя – 1,2 млн тонн, кукурузы – 1 млн тонн.

Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 24 тыс. тонн пшеничной муки.

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным, в 2017-2018 МГ аграрии экспортировали 39,4 млн тонн зерна.