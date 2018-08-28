«Мироновская птицефабрика» внедряет передовые экологические технологии для минимизации влияния производства на регион

Качество воды предприятие контролирует благодаря собственной сертифицированной лаборатории и современным очистным системам, а для очистки воздуха использует эко-фильтры из древесной стружки.

Предприятие по выращиванию и переработке бройлеров «Мироновская птицефабрика», которое находится в Каневском районе Черкасской области и входит в агрохолдинг МХП, внедряет передовые экологические технологии очистки воды для поддержания водного баланса региона, сообщила журналистам во время экологического пресс-тура начальник очистных сооружений птицефабрики Светлана Новицкая.

«Очистные сооружения очень современные. В их основе лежит голландская технология компании Nijhuis Water Technologies. Это дает возможность достигать очень высоких показателей очистки», — рассказала она.

По словам Новицкой, предприятие четко придерживается установленных объемов водопользования — не больше 5,5 тыс. кубометров в сутки. На птицефабрике соблюдение законодательства в экологической сфере контролируется как со стороны государства, так и штатными экологами.

«Предприятие является объектом государственного надзора, который осуществляется Государственной экологической инспекцией Украины и Госпродпотребслужбой Черкасской области. Кроме того, штатные экологи и лаборатория, которая у нас функционирует на очистных сооружениях, осуществляют внутренний контроль», — рассказал главный эколог МХП Александр Семенец. На птицефабрике очищают не только воду, но и воздух. Утилизационный цех предприятия имеет современное европейское фильтрационное оборудование, где вместо химикатов используют стружку из древесины, что позволяет максимально удалять вредные вещества.

Также внедряются новые экологические проекты по использованию возобновляемых источников энергии. Уже сегодня на птичниках установлены первые солнечные батареи. В будущем их количество будет увеличиваться, что позволит значительно эффективнее использовать имеющиеся ресурсы.

Кроме внедрения экологических инноваций, предприятие активно участвует в жизни Каневского района и реализует социальные проекты. Так, по словам директора «Мироновской птицефабрики» Ольги Форостяной, в 2017 году компания пополнила местные бюджеты за счет налогов и других платежей на 70 млн грн.

«Мы активно принимаем участие в жизни Каневского района и заключаем социальные договора с общинами тех населенных пунктов, где находятся подразделения птицефабрики. Так, в среднем за 2017 год по социальным договорам было выплачено более 4 млн грн. Минимальная сумма по социальному договору составляла 50 тыс. грн, а максимальная сумма социальных выплат — 800 тыс. грн», — сообщила журналистам Ольга Форостяна в ходе пресс-тура.

Самым масштабным проектом стало строительство Дома культуры в селе Лепляво Каневского района. Общий вклад «Мироновской птицефабрики» в проект составил 300 тыс. грн. Вторым большим проектом стало строительство в селе Степанцы административного комплекса для местной футбольной команды. Еще одним важным социальным проектом, отмечает Форостяна, является открытие социального магазина в Каневе, где люди пенсионного возраста могут купить продукты по льготным ценам, услугами которого ежемесячно пользуются около 2 тыс. людей. В этом году начал функционировать и передвижной социальный магазин, который обслуживает все населенные пункты Каневского района, где находятся объекты «Мироновской птицефабрики».

Справка УНИАН. «Мироновская птицефабрика» — одно из предприятий агрохолдинга МХП, являющегося крупнейшим производителем курятины в Украине. Это предприятие замкнутого цикла: от выращивания суточного цыпленка до производства мяса бройлеров, которое находится в Каневском районе в Черкасской области. В состав птицефабрики входят инкубаторно-птицеводческая станция, 27 производственных участков по выращиванию птицы, комплекс по переработке мяса цыплят-бройлеров, цех утилизации продуктов производства, транспортная служба и очистные сооружения.