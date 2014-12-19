Экспортеры заявили о полном прекращении закупок зерна в России

Экспортеры прекращают закупку зерна в РФ "до тех пор, пока не стабилизируется ситуация с обеспечением зерна и его ценами на внутреннем рынке", заявила Национальная ассоциация экспортеров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП), передает ПРАЙМ.

"В сложившихся обстоятельствах и учитывая не зависящие от экспортеров объективные причины, по которым дальнейшее исполнение экспортных контрактов не представляется возможным, а также гражданское сознание и ответственность члены НАЭСП - экспортеры зерна заявляют о прекращении закупок зерна для экспорта", - говорится в сообщении.

Читайте также Цены на пшеницу выросли из-за информации о введении Россией ограничений на экспортНАЭСП в своем заявлении также призвал других участников рынка присоединиться к этой акции.