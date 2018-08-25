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Под Киев прибыла баржа с херсонскими арбузами (фоторепортаж)

20:58, 25 августа 2018
Агро
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Порядка 500 тонн херсонских арбузов и несколько тонн дынь сегодня прибыли в поселок Чирское Переяслав-Хмельницкого района Киевской области.

Об этом сообщает  "112 Украина".

По прогнозам, спустя несколько часов арбузы и дыни будут в столице. Под Киев они прибыли на барже прямиком на разгрузочный терминал, уже началась их разгрузка. В столицу груз будет доставлен на автомобилях - таким образом херсонские фермеры намерены удешевить продукт.

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Баржа из Херсонской области была отправлена в Киев вечером 21 августа. Арбузы были куплены у местных фермеров. Также ожидается, что в этом году будет осуществлена еще одна такая перевозка. 

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Теги: #Киев#баржа с арбузами