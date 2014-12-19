Евросоюз планирует завершить переговоры с США о свободной торговле в 2015 году

Главы государств и правительств стран Евросоюза намерены завершить переговоры с США о заключении соглашения о свободной торговле в 2015 году, передает DW.

"ЕС и Соединенные Штаты должны сделать все для того, чтобы переговоры по этому честолюбивому, всеобъемлющему и взаимовыгодному соглашению были завершены до конца 2015 года", - говорится в заявлении, принятом по итогам саммита ЕС в Брюсселе 18 декабря.

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Переговоры между ЕС и США о заключении договора о свободной торговле начались в июле 2013 года. Стороны надеются на то, что это соглашение придаст мощный импульс развитию их экономик. Критики, однако, опасаются размывания стандартов защиты потребителей и безопасности пищевых продуктов. Они передали Еврокомиссии один миллион подписей против заключения договора о свободной торговле между ЕС и США.