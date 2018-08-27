В Украине стремительно подорожали шампиньоны

Больше всего грибы подорожали в Киевской, Одесской и Харьковской областях.

В Украине начали стремительно дорожать шампиньоны. Цены на них сейчас - на новогоднем уровне. Шампиньонов не хватает из-за низкого урожая.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"Больше всего грибы подорожали в Киевской, Одесской и Харьковской областях. На киевских оптовых рынках шампиньоны продают за 46-48 гривень за килограмм, а в супермаркетах – по 50 гривень. Для сравнения: в прошлом году в августе за килограмм шампиньонов с хозяйств просили 32 гривни", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, рост цен в июле к предыдущему месяцу отрицательное – на уровне минус 0,7% - после нулевого роста в июне к маю и в мае к апрелю.

По сравнению с декабрем 2017 года цены выросли на 3,6%.

По информации Госстата, наибольший рост цен в годовом выражении зафиксирован на яйца – на 56,1%, содержание домов и придомовых территорий – на 23,6%, автодорожный пассажирский транспорт – на 22,6%.

Снижение цен в годовом выражении зафиксировано на сахар (18,5%), овощи (16%), фрукты (10%).