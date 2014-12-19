Украинские аграрии увеличили посевы озимой пшеницы

Украинские аграрии под урожай 2015 года расширили посевы озимой пшеницы и тритикале по сравнению с прошлым годом, но сократили – озимых ржи, ячменя и рапса, сообщила Государственная служба статистики.

В частности, посевные площади под озимой пшеницей и тритикале в этом году выросли на 12,1% - до 6,8 млн га, посевы ржи уменьшились на 25,4% - до 0,14 млн га, ячменя – на 3,2%, до 1,07 млн га, рапса – на 4,6%, до 0,89 млн га.

Таким образом, по данным Госстата, в целом посевы озимых на зерно и зеленый корм под урожай 2015 года в стране выросли на 7,3% - до 8,97 млн га. В структуре посевных площадей доля озимой пшеницы составила 84,7% (под урожай 2014 года ее доля составила 82,3%), озимого ячменя – 13,4% (15%), ржи – 1,9% (2,7%).

Читайте такжеЭкспортеры заявили о полном прекращении закупок зерна в РоссииПри этом хозяйства населения посеяли 19,5% от общей площади под озимыми в этом году, в том числе 21,5% посевов зерновых приходится на их долю.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, под урожай озимых культур и зеленый корм в 2014 году Украина засеяла 8,8 млн га, что на 4,4% меньше, чем под урожай прошлого года. В частности, посевные площади по озимой пшеницей и тритикале были сокращены на 5,3% - до 6,3 млн га, под рожью – на 33,9%, до 0,2 млн га, под рапсом – на 7,6%, до 0,95 млн га. При этом озимый ячмень посеян на 1,24 млн га, что на 13% больше, чем годом ранее.