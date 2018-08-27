Ukrlandfarming Бахматюка увеличил земельный банк еще на 4 тысячи га на Полесье

Таким образом общий объем земель в управлении агрохолдинга составляет 570 тыс га.

Компания Укрлендфарминг (UkrLandFarming) Олега Бахматюка, первая среди агрохолдингов Украины по размерам земельного банка по состоянию на 2018 год, увеличила площади земель, находящихся в управлении, еще на 4 тыс га на Полесье. Земельный банк UkrLandFarming остается стабильным.

Земельный банк UkrLandFarming с начала года увеличился на 4 тыс га за счет черноземных земель на Полесье. Таким образом общий объем земель в управлении агрохолдинга составляет 570 тыс га.

По информации Антимонопольного комитета Украины, который предоставил данные о десятке крупнейших агрохолдингов по размерам земельного банка за 2017 год, наибольшая доля украинских черноземов, находящихся в управлении, принадлежит агрохолдингу Ukrlandfarming.

Как отметила операционный директор группы компаний Ukrlandfarming Галина Ковток, успех управления земельным банком такого размера зависит от умения хозяйствовать на земле, применение новых технологий и наличия техники для ее обработки.

Агрокомпания украинского бизнесмена Олега Бахматюка Ukrlandfarming является крупнейшим агрохолдингом страны, занимается выращиванием зерновых, семян, КРС, производством молока, а также руководит собственной элеваторной сети мощностью 2,6 млн тонн единовременного хранения.

Компания «Авангард», входящая в состав агрохолдинга, является крупнейшим производителем куриных яиц в Украине. Предприятия агрохолдинга традиционно являются одними из крупнейших налогоплательщиков в Украине.