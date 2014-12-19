Производство пива в Украине за 11 месяцев сократилось на 11%

Украинские пивовары в январе-ноябре 2014 года произвели 225 млн декалитров пива солодового (включая пиво безалкогольное и пиво с содержанием алкоголя не менее 0,5%), что на 11,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила Государственная служба статистики.

В частности, в ноябре объем производства пива сократился по сравнению с ноябрем 2013 года и октябрем текущего на 16,7% и 0,7% соответственно, составив 14,2 млн дал.

Читайте такжеВ Украине с 1 января снизят стоимость акциза на алкоголь и сигаретыКак сообщал УНИАН, производство пива в Украине в 2013 году сократилось по сравнению с 2012 годом на 7,6% - до 274 млн дал.