Экспорт яиц из Украины вырос на 43%
18:50, 27 августа 2018Агро
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Основными импортерами украинских яиц в этот период стали ОАЭ, Ирак и Катар.
Иллюстрация REUTERS
Украина за январь-июль 2018 года экспортировала 748 млн штук яиц, что на 43% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
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В денежном выражении экспорт яиц составил 40 млн долл., тогда как за аналогичный период прошлого года экспорт яиц составил 27,9 млн долл.
Основными импортерами украинских яиц в этот период стали ОАЭ (15,6 млн долл.), Ирак (7,3 млн долл.) и Катар (3,8 млн долл.).
Как сообщал УНИАН, согласно данным Государственной фискальной службы, за 2017 год экспорт яиц составил 88,58 тыс. тонн на сумму 68,64 млн долл.
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