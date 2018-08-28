Украина увеличила экспорт плодово-ягодной продукции на 60%

В первом полугодии текущего года Украина экспортировала плодово-ягодную продукцию в более чем 50 стран мира.

Украина в первом полугодии текущего года увеличила экспорт плодово-ягодной продукции на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 100 млн долл., сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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В сообщении сказано, что в первом полугодии 2018 года Украина экспортировала плодово-ягодную продукцию в более чем 50 стран мира, в том числе в страны Европейского Союза, Евразийского Союза (кроме РФ), Африки, Европы и рядя стран Азии.

В пресс-службе отметили, что благодаря членству Украины во Всемирной торговой организации и Международной конвенции защиты растений экспорт продукции растительного происхождения может осуществляться беспрепятственно при условии соблюдения фитосанитарных требований страны импорта.

Кроме того, Госпродпотребслужба изучает спрос на украинскую продукцию среди ряда стран, импорт в которые еще требует подписания международных договоров. Кроме того, ведомство поддерживает коммуникацию с профильными ассоциациями, отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в Украине урожай плодов и ягод в 2017 году составил 2 млн тонн.