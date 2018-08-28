Дотации государства повышают эффективность АПК - Мартынюк

Эффективность программ государственной поддержки будет заметна, если они будут работать не менее 3-5 лет, убежден Мартынюк.

В 2018 году заработали государственные программы поддержки АПК Украины. По словам первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Максима Мартынюка, этот многофакторный эксперимент сегодня имеет уже свои положительные результаты. Для долговременных производственных циклов эффект поддержки будет заметен, если дотации продлятся не менее 3-5 лет.

Наиболее активными реципиентами стали животноводы. Они получили больше всех в аграрной отрасли – 70% от всех реально выплаченных государством средств ушли на развитие животноводства. Это укладывается в рамки государственной программы, которой предусмотрено выделение 4 млрд. грн. на возрождение животноводства из 6 млрд грн на весь АПК.

По мнению Максима Мартынюка, наиболее трудной в реализации является программа поддержки той части населения, которая содержит молодняк крупного рогатого скота. Этим гражданам государство выделило по 2500 грн. на одного теленка. Сложность программы в разрозненности и пожилом возрасте людей, содержащих телят. Поэтому к этому процессу были привлечены органы местного самоуправления для помощи селянам. В результате 3,5 тыс. людей выплатили 7 млн. грн. дотаций первой волны. Компенсацию можно было получить очень просто, без дополнительных затрат и в любое время.

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Первый заместитель отметил положительный побочный эффект от такой поддержки – активизировался процесс идентификации животных, что в свою очередь приводит к выводу этой деятельности из тени. Есть нюанс – получатели дотаций бояться потерять субсидии, но этот вопрос уже решается на уровне Минсоцполитики.

Активно воспользовались государственной поддержкой хозяйства, которые содержат молочные стада. Им была положена дотация на одну корову в размере 1500 гривен.Деньги уже получены для 75% поголовья, которое официально учтено в сельскохозяйственных предприятиях.

В программе господдержки животноводства большая часть денег – 2,5 млрд грн – выделяется на компенсацию стоимости строительства животноводческих комплексов. Пока зафиксировано 8 обращений, по которым начислено 220 млн. грн, но это только начало. Максим Мартынюк отметил, что программа новая, и предприниматели осваивают процедуру получения помощи. Необходимо оформить целый ряд документов, таких как разрешение на строительство, сертификат готовности объекта и т.п.

Животноводство отличается долговременными производственными циклами. Эффективность программ государственной поддержки будет заметна, если они будут работать не менее 3-5 лет, убежден Максим Мартынюк. По его мнению, за это время будут созданы стимулы и предпосылки для наращивания поголовья.

Фермеры также не остались без внимания государства и уже получили поддержку: на развитие садоводства – 70 млн. грн., на частичную компенсацию стоимости сельхозтехники – 100 млн. грн. В бюджете заложено для них 0,5 млрд. грн. на компенсацию процентов по кредитам. Но этот вид дотации пока не популярен среди фермеров, а потому государство будет переориентировать средства, например, на компенсацию единого социального взноса.