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Nestle получила право продавать кофе от Starbucks

17:45, 28 августа 2018
Агро
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом говорится в сообщении на сайте Nestle.

Компании договорились о сделке в мае этого года, ее сумма составила $7,15 миллиарда. По словам гендиректора Nestle Марка Шнайдера, компания вместе со Starbucks, Nescafe и Nespresso "объединяет самые знаковые бренды кофе в мире". Президент и гендиректор Starbucks Кевин Джонсон также назвал сделку "важной стратегической вехой" для роста сети кофеен. Теперь Nestle сможет продавать продукцию брендов Starbucks, Seattle's Best Coffee и Teavana TM/MC.

Достигнутое соглашение значительно усиливает портфель Nestle на рынке премиального, молотого и порционного кофе в США, отмечается в сообщении компании. В Nestle указали, что на работу в компанию перейдут около 500 сотрудников из Starbucks в США и Европе.

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Теги: #Nestle#кафе Starbucks