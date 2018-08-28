Nestle получила право продавать кофе от Starbucks

Компания Nestle вместе со Starbucks, Nescafe и Nespresso намерена "объединить самые знаковые бренды кофе в мире".

Компания Nestle закрыла сделку и получила право на продажу продукции сети кофеен Starbucks в разных странах мира.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Nestle.

Компании договорились о сделке в мае этого года, ее сумма составила $7,15 миллиарда. По словам гендиректора Nestle Марка Шнайдера, компания вместе со Starbucks, Nescafe и Nespresso "объединяет самые знаковые бренды кофе в мире". Президент и гендиректор Starbucks Кевин Джонсон также назвал сделку "важной стратегической вехой" для роста сети кофеен. Теперь Nestle сможет продавать продукцию брендов Starbucks, Seattle's Best Coffee и Teavana TM/MC.

Достигнутое соглашение значительно усиливает портфель Nestle на рынке премиального, молотого и порционного кофе в США, отмечается в сообщении компании. В Nestle указали, что на работу в компанию перейдут около 500 сотрудников из Starbucks в США и Европе.