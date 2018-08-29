Дешевые помидоры продержатся в Украине еще месяц

В Киеве килограмм томатов стоит от 10-12 гривень.

В Украине продолжается высокий сезон помидоров. Стоит покупать сейчас, потому что дешевле они уже не будут. Уже в сентябре томатов значительно поубавится, да и цены будут уже выше.

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Об этом сообщает ТСН.ua.

Сейчас килограмм помидоров в столице стоит 10-12 гривень. Дороже – сливки, которые хорошо подходят для засолки и консервирования. За килограмм элитных сортов помидоров продавцы просят 30-35 гривень.

А вот в помидорной стране - Испании, где томаты просто обожают и потребляют тоннами, эта ягода стоит дешевле. В барселонском магазине килограмм любимого для испанцев сорта помидоров Монтероса стоит 1 евро, то есть больше 30 гривень. "Воловье сердце" в Испании стоит 1,5 евро за килограмм – почти 50 гривень.

Тем временем немало украинцев дорогое "Воловье сердце" позволить себе не могут. Поэтому покупают обычную сливку. Она и вкусная, и для консервации идеальная.

Яркие и сочные помидоры продержатся еще месяц. Потом урожаи существенно уменьшатся и помидоры подорожают.

"Цена на помидоры держится пока очень невысокая. Если сравнить с прошлым годом, то она практически не выросла. На открытом грунте сейчас наибольший урожай и низкая цена. Уже в сентябре мы увидим, что их стало меньше и цена поднимается", - говорит гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Поэтому сейчас последнюю неделю, когда томаты стоят наиболее дешево и самое время их солить и консервировать.