"Укрлендфарминг" Бахматюка открывает дополнительную линию приема на Житомирском элеваторе

Теперь элеватор объемом 70 тысяч тонн хранения зерна может принимать две культуры зерна одновременно.

«Укрлендфарминг» Олега Бахматюка сообщает об открытии дополнительной линии приема на элеваторе в Житомирской области. Агрохолдинг, управляющий одной из крупнейших в Украине сетью современных элеваторных комплексов общей мощностью 2,6 млн тонн, продолжает модернизировать и увеличивать элеваторные мощности.

На элеваторе ООО «Зернопром Агро», который работает как для предприятий группы компаний ULF, так и для сторонних поклажедателей, открыта вторая линия приема. Теперь элеватор объемом 70 тыс. тонн хранения зерна может принимать две культуры зерна одновременно.

По словам директора элеватора Александра Коцюбинского, открытие второй линии значительно увеличивает эффективность приема зерна на элеваторе: «Житомирский регион богат урожем различных культур как ранних зерновых, так и поздних. Поэтому для нас было критически важным иметь возможность параллельно загружать рапс и пшеницу, кукурузу и подсолнечник. Это значительно увеличивает эффективность приема зерна».

Основой технологического оборудования Житомирского элеватора ULF есть современные силосы, закрытые ленточные конвейеры, сушилка и нории канадской компании AGI, очистное оборудование BϋHLER. Автоматизированный отбор проб осуществляется однощуповыми пробоотборниками американского производителя GAMET. Аттестованная лаборатория с современным оборудованием круглосуточно проводит анализы зерна. Существенное преимущество этого элеватора - пункт разгрузки и отгрузки зерна в вагоны. 1,4 км собственных подъездных путей позволяют производителям и трейдерам отправлять свою продукцию напрямую с элеватора в порт.

Группа компаний «Укрлендфарминг», насчитывающая 11 территориальных кластеров по земледелию в 22 областях Украины, управляет одной из крупнейших в Украине сетью современных элеваторных комплексов общей мощностью 2,6 млн тонн с развитой транспортно-логистической системой. «Укрлендфарминг» входит в лидеры аграрного рынка Украины по объему земельного банка, а компании агрохолдинга традиционно являются одними из крупнейших налогоплательщиков Украины