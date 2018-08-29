Инвестиции в украинский агросектор выросли до 27 миллиардов гривень

В первом полугодии инвестиции в аграрный сектор составили 13% от инвестиций в экономику Украины.

Капитальные инвестиции в украинский аграрный сектор в первом полугодии выросли на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 26,9 млрд грн, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

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В частности, согласно сообщению, капитальные инвестиции в сельское хозяйство, охоту и предоставление связанных услуг составили 26,4 млрд грн, инвестиции в лесное хозяйство и лесозаготовку - 415,3 млн грн, в рыбное хозяйство - 16,9 млн грн.

Также отмечается, что инвестиции в сельское хозяйство составляют 13% от инвестиций в экономику Украины.

Как сообщал УНИАН, объем капитальных инвестиций в аграрный сектор Украины в 2017 году вырос почти на 30,7% по сравнению с 2016 годом и составил 75,7 млрд грн.