Аграрии начали уборку сои в шести областях Украины

Уже намолочено 40 тыс. тонн с 14 тыс. га при урожайности 27,7 ц/га.

Украинские аграрии начали уборку сои в шести областях, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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“По состоянию на 29 августа аграрии Запорожской, Винницкой, Киевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областей начали уборку сои”, - говорится в сообщении.

Уже намолочено 40 тыс. тонн этой культуры с 14 тыс. га, или 1% к прогнозу, при урожайности 27,7 ц/га.

Также продолжается уборка зерновых и зернобобовых культур, которых намолочено 34,4 млн тонн на площади 9,9 млн га (67% к прогнозу) при урожайности 34,6 ц/га.

Кроме того, продолжается уборка технических культур, из которых намолочено 241 тыс. подсолнечника с 138 тыс. га (2% к прогнозу) и 2,7 млн тонн рапса с 1 млн га (99% к прогнозу).

Также продолжается сев озимого рапса под урожай 2019 года.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году урожай сои составил 3,9 млн тонн при средней урожайности 19,7 ц/га.